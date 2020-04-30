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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В своем сообщении Владимиров называет Джатдоева «отличным управленцем, надежным товарищем и соратником, верным другом». По словам губернатора, мэр краевого центра сделал очень много для города, для которого его уход стал «невосполнимой утратой».

Причина смерти Джатдоева уточняется. По данным источника ТАСС в медицинских кругах Ставрополя, утром 30 апреля мэру внезапно стало плохо, возможно из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Источник издания также сообщил, что смерть Джатдоева не связана с коронавирусной инфекцией. Это подтвердил источник «РИА Новости», добавив, что у мэра были проблемы с сердцем.

Джатдоев был мэром Ставрополя с 1 октября 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных