Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Причина смерти Джатдоева уточняется. По данным источника ТАСС в медицинских кругах Ставрополя, утром 30 апреля мэру внезапно стало плохо, возможно из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Источник издания также сообщил, что смерть Джатдоева не связана с коронавирусной инфекцией. Это подтвердил источник «РИА Новости», добавив, что у мэра были проблемы с сердцем.