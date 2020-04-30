Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В своем сообщении Владимиров называет Джатдоева «отличным управленцем, надежным товарищем и соратником, верным другом». По словам губернатора, мэр краевого центра сделал очень много для города, для которого его уход стал «невосполнимой утратой».
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Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…
Причина смерти Джатдоева уточняется. По данным источника ТАСС в медицинских кругах Ставрополя, утром 30 апреля мэру внезапно стало плохо, возможно из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Источник издания также сообщил, что смерть Джатдоева не связана с коронавирусной инфекцией. Это подтвердил источник «РИА Новости», добавив, что у мэра были проблемы с сердцем.
Джатдоев был мэром Ставрополя с 1 октября 2016 г.