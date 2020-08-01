Россия открыла границы с Абхазией
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией, сообщает пресс-служба правительства. С 1 августа россияне могут без препятствий въезжать в Абхазию, а граждане Абхазии – в Россию.
Решение об открытии границ было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой. «Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемической обстановки в Абхазии», ‒ отметили в оперативном штабе, добавив, что объекты абхазской инфраструктуры готовы к приему туристов.
Ограничения на въезд из России в Абхазию были введены 28 марта из-за режима чрезвычайного положения ввиду коронавируса в регионе. Премьер-министр республики Александр Анкваб уточнил, что стороны открыли границы синхронно. По его словам, никаких справок об отрицательном результате на коронавирус для пересечения границы не требуется, пишет ТАСС.
За прошедшие сутки в Абхазии выявили три новых случая заражения коронавирусом, всего заболевших в республике 84. Из них 37 пациентов уже вылечились, трое умерли, говорится в сообщении минздрава Абхазии.