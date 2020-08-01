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Россия открыла границы с Абхазией

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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией, сообщает пресс-служба правительства. С 1 августа россияне могут без препятствий въезжать в Абхазию, а граждане Абхазии – в Россию.

Решение об открытии границ было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой. «Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемической обстановки в Абхазии», ‒ отметили в оперативном штабе, добавив, что объекты абхазской инфраструктуры готовы к приему туристов.

Ограничения на въезд из России в Абхазию были введены 28 марта из-за режима чрезвычайного положения ввиду коронавируса в регионе. Премьер-министр республики Александр Анкваб уточнил, что стороны открыли границы синхронно. По его словам, никаких справок об отрицательном результате на коронавирус для пересечения границы не требуется, пишет ТАСС.

За прошедшие сутки в Абхазии выявили три новых случая заражения коронавирусом, всего заболевших в республике 84. Из них 37 пациентов уже вылечились, трое умерли, говорится в сообщении минздрава Абхазии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных