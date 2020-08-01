Россия открыла границы с Абхазией

Ограничения на въезд из России в Абхазию были введены 28 марта из-за режима чрезвычайного положения ввиду коронавируса в регионе. Премьер-министр республики Александр Анкваб уточнил, что стороны открыли границы синхронно. По его словам, никаких справок об отрицательном результате на коронавирус для пересечения границы не требуется, пишет ТАСС.