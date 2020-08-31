МВД Белоруссии сообщило о 173 задержанных участников протестов за сутки

Массовые протесты в Белоруссии начались с 9 августа сразу после объявления предварительных итогов выборов президента. Они продолжаются до сих пор. 29 августа в центре Минска прошел женский марш, в ходе которого были задержаны 29 человек. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.