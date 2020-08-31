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МВД Белоруссии сообщило о 173 задержанных участников протестов за сутки

Ведомости

В Белоруссии на акциях протеста 30 августа задержали 173 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», ‒ цитирует агентство пресс-секретаря. По ее словам, несанкционированные массовые мероприятия проходили в нескольких городах страны. Наибольшее число участников было в Минске, где протестующие собирались в разных точках города.

Массовые протесты в Белоруссии начались с 9 августа сразу после объявления предварительных итогов выборов президента. Они продолжаются до сих пор. 29 августа в центре Минска прошел женский марш, в ходе которого были задержаны 29 человек. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.

Ранее по теме: Белорусские власти начинают активно бороться с протестующими

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных