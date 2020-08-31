МВД Белоруссии сообщило о 173 задержанных участников протестов за сутки
В Белоруссии на акциях протеста 30 августа задержали 173 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.
«В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», ‒ цитирует агентство пресс-секретаря. По ее словам, несанкционированные массовые мероприятия проходили в нескольких городах страны. Наибольшее число участников было в Минске, где протестующие собирались в разных точках города.
Массовые протесты в Белоруссии начались с 9 августа сразу после объявления предварительных итогов выборов президента. Они продолжаются до сих пор. 29 августа в центре Минска прошел женский марш, в ходе которого были задержаны 29 человек. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.