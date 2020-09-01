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Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

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Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах в Белоруссии, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на заявление, подписанное 13 экспертами.

«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом свобод человека, ‒ заявили эксперты. ‒ Это не может быть оправдано ни по какой причине».

Они призвали власти Белоруссии прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, по мнению экспертов, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей. Авторы заявления также призвали власти полностью соблюдать основные гарантии для того, чтобы предотвратить «насильственные исчезновения». В частности, речь идет о соблюдении судебного надзора за задержанием и уведомлением членов семьи подозреваемого, который лишен свободы.

Эксперты отмечают, что большинство людей, пропавших без вести, были найдены. При этом у них вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам. «Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», ‒ подчеркнули они.

Ранее по теме: Белорусские власти начинают активно бороться с протестующими

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. Протестующие потребовали ухода действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Массовые протесты продолжились в Минске и в выходные дни – 29 и 30 августа. Позднее МВД сообщило о 173 задержанных в эти дни. За все время протестов в стране были задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и трех погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных