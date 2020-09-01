Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах в Белоруссии, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на заявление, подписанное 13 экспертами.
«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом свобод человека, ‒ заявили эксперты. ‒ Это не может быть оправдано ни по какой причине».
Они призвали власти Белоруссии прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, по мнению экспертов, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей. Авторы заявления также призвали власти полностью соблюдать основные гарантии для того, чтобы предотвратить «насильственные исчезновения». В частности, речь идет о соблюдении судебного надзора за задержанием и уведомлением членов семьи подозреваемого, который лишен свободы.
Эксперты отмечают, что большинство людей, пропавших без вести, были найдены. При этом у них вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам. «Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», ‒ подчеркнули они.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. Протестующие потребовали ухода действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Массовые протесты продолжились в Минске и в выходные дни – 29 и 30 августа. Позднее МВД сообщило о 173 задержанных в эти дни. За все время протестов в стране были задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и трех погибших.