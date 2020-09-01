Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Эксперты отмечают, что большинство людей, пропавших без вести, были найдены. При этом у них вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам. «Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», ‒ подчеркнули они.