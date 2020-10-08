Лукашенко связал с протестами рост заболеваемости коронавирусом в Минске
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Минске выше показателей других регионов Белоруссии из-за проходящих в нем по выходным акций протеста, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть – пусть болеют», — сказал Лукашенко на совещании, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале «Пул первого».
Ранее белорусский лидер отказался вводить в республике ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Лукашенко пояснил, что в этом нет необходимости. Кроме того, он не захотел останавливать экономику, ответив, что странам, которые «печатают доллары» и имеют природные ресурсы, будет легче восстановиться, чем другим.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя уехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.