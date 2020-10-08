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Лукашенко связал с протестами рост заболеваемости коронавирусом в Минске

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Минске выше показателей других регионов Белоруссии из-за проходящих в нем по выходным акций протеста, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть – пусть болеют», — сказал Лукашенко на совещании, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Ранее белорусский лидер отказался вводить в республике ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Лукашенко пояснил, что в этом нет необходимости. Кроме того, он не захотел останавливать экономику, ответив, что странам, которые «печатают доллары» и имеют природные ресурсы, будет легче восстановиться, чем другим.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя уехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее по теме: В Белоруссии начались исследования российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных