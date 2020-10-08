Лукашенко связал с протестами рост заболеваемости коронавирусом в Минске

«То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть – пусть болеют», — сказал Лукашенко на совещании, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале «Пул первого».