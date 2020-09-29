В Белоруссии начались исследования российской вакцины от коронавируса
Клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».
«По взаимодействую с коллегами из Белоруссии — действительно, поставлена уже первая доза вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований, и, как мы и планировали, с опережением на неделю начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», — сказал Мурашко.
17 сентября «БелТА» со ссылкой на Минздрав Белоруссии сообщила, что министерство получило документы на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.