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В Белоруссии начались исследования российской вакцины от коронавируса

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Клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».

«По взаимодействую с коллегами из Белоруссии — действительно, поставлена уже первая доза вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований, и, как мы и планировали, с опережением на неделю начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», — сказал Мурашко. 

17 сентября «БелТА» со ссылкой на Минздрав Белоруссии сообщила, что министерство получило документы на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.

Ранее по теме: Центр Гамалеи рассказал американским медикам о вакцине «Спутник V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных