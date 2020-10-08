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Сборная России по футболу проиграла Швеции

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Российская сборная по футболу потерпела поражение от команды Швеции в товарищеском матче, сообщает РИА «Новости».

Матч прошел на стадионе ЦСКА в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу шведской сборной. Мячи забили шведы Александр Исак и Маттиас Юханссон, а также российский футболист Александр Соболев, отличившийся в добавленное время. 

Следующий матч сборной России состоится 11 октября в Москве против команды Турции. 14 октября российские футболисты встретятся со сборной Венгрии. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных