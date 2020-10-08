Сборная России по футболу проиграла Швеции
Российская сборная по футболу потерпела поражение от команды Швеции в товарищеском матче, сообщает РИА «Новости».
Матч прошел на стадионе ЦСКА в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу шведской сборной. Мячи забили шведы Александр Исак и Маттиас Юханссон, а также российский футболист Александр Соболев, отличившийся в добавленное время.
Следующий матч сборной России состоится 11 октября в Москве против команды Турции. 14 октября российские футболисты встретятся со сборной Венгрии. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций.