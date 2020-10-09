Власти Москвы пока не планируют закрывать клубы и бары

«Коллеги сегодня вышли с инициативой сделать формат так называемых чекинов, когда любой посетитель этих клубов или баров оставляет информацию о том, что он там был, без персональных данных, и в дальнейшем если вдруг выявляется кто-то заболевший, он может провериться», — добавил Немерюк.