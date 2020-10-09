Власти Москвы пока не планируют закрывать клубы и бары
Столичные власти пока не будут закрывать клубы и бары на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«На сегодняшний день речи о закрытии не идет. Речь идет о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась», — сказал он.
«Коллеги сегодня вышли с инициативой сделать формат так называемых чекинов, когда любой посетитель этих клубов или баров оставляет информацию о том, что он там был, без персональных данных, и в дальнейшем если вдруг выявляется кто-то заболевший, он может провериться», — добавил Немерюк.
Помимо этого, глава департамента уточнил, что в мэрии на данный момент не планируют прекращать работу непродовольственных магазинов в Москве. «Пока такой инициативы нет, мы этот вопрос не рассматриваем», — подчеркнул он.
По данным оперативного штаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238.