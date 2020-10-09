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Власти Москвы пока не планируют закрывать клубы и бары

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Столичные власти пока не будут закрывать клубы и бары на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день речи о закрытии не идет. Речь идет о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась», — сказал он.

«Коллеги сегодня вышли с инициативой сделать формат так называемых чекинов, когда любой посетитель этих клубов или баров оставляет информацию о том, что он там был, без персональных данных, и в дальнейшем если вдруг выявляется кто-то заболевший, он может провериться», — добавил Немерюк.

Помимо этого, глава департамента уточнил, что в мэрии на данный момент не планируют прекращать работу непродовольственных магазинов в Москве. «Пока такой инициативы нет, мы этот вопрос не рассматриваем», — подчеркнул он.

По данным оперативного штаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных