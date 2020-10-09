Раненных в Карабахе журналистов перевезли в Москву
Борт специального летного отряда «Россия» доставил в Москву раненных в Нагорном Карабахе российских журналистов, сообщает «РИА Новости».
«Борт специального летного отряда "Россия" с пострадавшими в карабахском Шуши двумя россиянами приземлился в Москве», — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что при ударе азербайджанской армии по собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши (НКР) пострадали три российских журналиста.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты.