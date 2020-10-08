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Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе

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Вооруженные силы Азербайджана нанесли новый удар по собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе, среди пострадавших есть российские журналисты, сообщает Sputnik Армения.

«Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — говорится в сообщении.

По данным проекта WarGonzo журналиста Семена Пегова, в результате обстрела ранен российский журналист, ему оказывается медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных