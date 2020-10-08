Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана нанесли новый удар по собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе, среди пострадавших есть российские журналисты, сообщает Sputnik Армения.
«Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — говорится в сообщении.
По данным проекта WarGonzo журналиста Семена Пегова, в результате обстрела ранен российский журналист, ему оказывается медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.