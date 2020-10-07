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Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

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Обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении не распространяются на Нагорный Карабах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вытекает из обязательств. В данном случае речь-то идёт об Армении. Президент это чётко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия направить военных в зону армяно-азербайджанского конфликта в рамках обязательств по ОДКБ. Он напомнил, что страны-участницы договора должны встать на защиту одного из участников в случае агрессии против него, нападению извне.

Песков подчеркнул, что информация о распространении конфликта на территорию собственно Армении не соответствует действительности. «Нет, такая информация не подтверждается», — сказал пресс-секретарь российского лидера. 

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 г. В 2002 г. создана Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в которую вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Эти страны обязаны совместно участвовать в отражении военной агрессии против одного из участников организации. В 2009 г. были созданы Коллективные силы оперативного реагирования с целью совместного противостояния внешней агрессии и терроризму. Одна из баз КСОР расположена в Киргизии.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики(НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории. НКР поддерживается Арменией экономически и военно, но не признается юридически. С 1994 г., когда с подписанием соглашения о прекращении огня Карабахская война закончилась, Азербайджан не контролирует большую часть нагорного Карабаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных