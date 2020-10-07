Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики(НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории. НКР поддерживается Арменией экономически и военно, но не признается юридически. С 1994 г., когда с подписанием соглашения о прекращении огня Карабахская война закончилась, Азербайджан не контролирует большую часть нагорного Карабаха.