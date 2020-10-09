В Санкт-Петербурге продлили коронавирусные ограничения
Власти Санкт-Петербурга продлили действующие запреты и ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, до 29 ноября, сообщает пресс-служба местной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Действующие запреты и ограничения продлеваются по 29 ноября», — указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что предпринимателям города нужно будет соблюдать стандарты безопасности, установленные в условиях пандемии.
Кроме того, в Санкт-Петербурге продлены выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста до исполнения ребенку очередного полного года, для продления выплат нет необходимости обращаться в МФЦ.