Адвокат Богатикова прокомментировал арест топ-менеджера «Траста» Хабарова
Адвокат предпринимателя Александра Богатикова Сергей Афанасьев прокомментировал арест главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Для нас арест Хабарова стал неожиданностью. Мой доверитель подал заявление в правоохранительные органы около месяца назад. У моего доверителя действительно есть претензии к господину Хабарову. Но мы не требовали конкретной меры пресечения, ареста. Для нас был важен сам факт возбуждения этого дела и расследование эпизода. Но нельзя сказать что мы не одобряем арест, следователю виднее», — сообщил «Ведомостям» адвокат Александра Богатикова Сергей Афанасьев.
Ранее сегодня Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября 2020 г. В пресс-службе «Траста» назвали избыточной мерой арест Хабарова. Представитель банка отметил, что это «неожиданное и неприятное событие». Банк непрофильных активов будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов». Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены.
Хабаров был задержан 8 октября после прошедших в его московском доме обысков и допроса в Следственном комитете. По словам его адвоката Владимира Слащева, причиной этого стало уголовное дело, которое было возбуждено по заявлению бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова.
Из указанного заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц украл у Богатикова 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.
Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Именно это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста», стало причиной, по которой Богатиков обратился с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее Слащев назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.