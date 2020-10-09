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Адвокат Богатикова прокомментировал арест топ-менеджера «Траста» Хабарова

Ведомости

Адвокат предпринимателя Александра Богатикова Сергей Афанасьев прокомментировал арест главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Для нас арест Хабарова стал неожиданностью. Мой доверитель подал заявление в правоохранительные органы около месяца назад. У моего доверителя действительно есть претензии к господину Хабарову. Но мы не требовали конкретной меры пресечения, ареста. Для нас был важен сам факт возбуждения этого дела и расследование эпизода. Но нельзя сказать что мы не одобряем арест, следователю виднее», — сообщил «Ведомостям» адвокат Александра Богатикова Сергей Афанасьев.

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября 2020 г. В пресс-службе «Траста» назвали избыточной мерой арест Хабарова. Представитель банка отметил, что это «неожиданное и неприятное событие». Банк непрофильных активов будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов». Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены.

Хабаров был задержан 8 октября после прошедших в его московском доме обысков и допроса в Следственном комитете. По словам его адвоката Владимира Слащева, причиной этого стало уголовное дело, которое было возбуждено по заявлению бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова. 

Из указанного заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц украл у Богатикова 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.

Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Именно это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста», стало причиной, по которой Богатиков обратился с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее Слащев назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.

Ранее по теме: Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» по делу о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных