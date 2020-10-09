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Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» по делу о мошенничестве

Ведомости

Пресненский суд Москвы арестовал главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября 2020 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Ранее от адвоката Хабарова стало известно, что тот стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хабарова Михаила Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, сроком до 30 ноября 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы Пресненского суда.

В суде за Хабарова поручились управляющий партнер А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров») Андрей Елинсон, глава банка «Траст» Александр Соколов и член совета директоров «Альфа-групп» Андрей Косогов, сообщил «Ведомостям» представитель А1. В 2006-2014 гг. Михаил Хабаров руководил инвестиционными структурами консорциума «Альфа-групп».

В пресс-службе «Траста» назвали избыточной мерой арест Хабарова. Представитель банка отметил, что это «неожиданное и неприятное событие». Банк непрофильных активов будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов». Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами, добавил представитель.

Хабаров был задержан 8 октября после прошедших в его московском доме обысков и допроса в Следственном комитете. По словам его адвоката Владимира Слащева, причиной этого стало уголовное дело, которое было возбуждено по заявлению бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова. 

Из указанного заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц украл у Богатикова 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.

Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Именно это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста», стало причиной, по которой Богатиков обратился с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее Слащев назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.

Ранее по теме: Топ-менеджер банка «Траст» Хабаров стал подозреваемым по делу о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных