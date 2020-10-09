Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы арестовал главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября 2020 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Ранее от адвоката Хабарова стало известно, что тот стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хабарова Михаила Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, сроком до 30 ноября 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы Пресненского суда.
В суде за Хабарова поручились управляющий партнер А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров») Андрей Елинсон, глава банка «Траст» Александр Соколов и член совета директоров «Альфа-групп» Андрей Косогов, сообщил «Ведомостям» представитель А1. В 2006-2014 гг. Михаил Хабаров руководил инвестиционными структурами консорциума «Альфа-групп».
В пресс-службе «Траста» назвали избыточной мерой арест Хабарова. Представитель банка отметил, что это «неожиданное и неприятное событие». Банк непрофильных активов будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов». Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами, добавил представитель.
Хабаров был задержан 8 октября после прошедших в его московском доме обысков и допроса в Следственном комитете. По словам его адвоката Владимира Слащева, причиной этого стало уголовное дело, которое было возбуждено по заявлению бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова.
Из указанного заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц украл у Богатикова 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.
Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Именно это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста», стало причиной, по которой Богатиков обратился с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее Слащев назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.