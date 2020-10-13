Медведев назвал недопустимым получение дохода ниже прожиточного минимума
Ни один человек в России не должен получать доход ниже величины прожиточного минимума, заявил руководитель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.
«С учетом пандемии нужно ставить вопрос о том, чтобы ни один человек в нашей стране не получал доход ниже величины прожиточного минимума», — цитирует ТАСС Медведева. Он отметил, что уже делал «некоторые предложения на сей счет», и вокруг этого вопроса началась дискуссия. По его словам, она должна продолжиться в ходе подготовки программы партии.
«Но решение соответствующей задачи потребует действительно налаживания подлинно адресной социальной помощи по отдельным категориям граждан, это вне всякого сомнения тоже важная задача», — подчеркнул Медведев.
Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Из пояснительной записки следовало, что по новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб. МРОТ в 2021 г. увеличится на 5,5% по сравнению с показателем 2020 г. и составит 12 792 руб. Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться.