Медведев назвал недопустимым получение дохода ниже прожиточного минимума

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Из пояснительной записки следовало, что по новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб. МРОТ в 2021 г. увеличится на 5,5% по сравнению с показателем 2020 г. и составит 12 792 руб. Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться.