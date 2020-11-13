Путин поручил создать центр гуманитарного содействия Карабаху

Президент России Владимир Путин заявил о создании центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху. Центр, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи, сказал глава государства на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.