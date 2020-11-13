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Путин поручил создать центр гуманитарного содействия Карабаху

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Президент России Владимир Путин заявил о создании центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху. Центр, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи, сказал глава государства на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

«В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В его работе будет задействовано министерство обороны, МЧС, МИД, пограничная служба ФСБ и другие ведомства, подчеркнул глава государства.

«Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе», — отметил Путин.

Помимо этого, центр займется координацией работы госструктур, а также общественных организаций. На участие в совместной работе последних российский президент выразил особую надежду.

Указ о о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования размещен на сайте Кремля.

9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших.

Ранее по теме: В Карабахе назвали число погибших за время войны мирных жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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