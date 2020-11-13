Путин поручил создать центр гуманитарного содействия Карабаху
Президент России Владимир Путин заявил о создании центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху. Центр, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи, сказал глава государства на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
«В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
В его работе будет задействовано министерство обороны, МЧС, МИД, пограничная служба ФСБ и другие ведомства, подчеркнул глава государства.
«Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе», — отметил Путин.
Помимо этого, центр займется координацией работы госструктур, а также общественных организаций. На участие в совместной работе последних российский президент выразил особую надежду.
Указ о о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования размещен на сайте Кремля.
9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших.