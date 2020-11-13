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Отчисленных за протесты студентов Белоруссии могут восстановить в вузах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству разработать механизм восстановления в вузах студентов, которые были отчислены за участие в акциях протеста. О своем распоряжении он рассказал зарубежным журналистам. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Я поручил соответствующим должностным лицам — парламентариям, депутатам — выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика под гарантии», — заявил Лукашенко.

Президент рассказал, что получил множество писем как от самих студентов, так и от их родителей с просьбой о восстановлении в учебных заведениях. Глава республики отметил, что не может назвать отчисленных «отмороженными и плохими», и что многие из них «очень способные люди». 

К рассмотрению данного вопроса, по словам Лукашенко, будут привлечены представители вузов, студенческие комитеты, органы самоуправления и уполномоченные ответственные при учебных заведениях. В итоге по вузам будут сформированы комиссии, отметил президент.

«Будет — не будет, образование получит, там образумится, если образумится. Возможны разные методы. Нам не нужна драка в обществе», — сказал Лукашенко, но при этом отметил, что закон «превыше всего».

Ранее, 27 октября, Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, которые принимают участие в несогласованных акциях протеста. В ходе сегодняшней встречи с журналистами он сообщил, что в итоге из учебных учреждений «выкинули» 300 человек.

Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, после прошедших там выборов президента. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, однако оппозиция, возглавляемая экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, заявила о «фальсификации» результатов и призвала провести новые выборы. Эту позицию поддержали также страны Евросоюза.

Ранее по теме: Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в акциях протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных