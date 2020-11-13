Путин поддержал идею предоставления Сириусу статуса федеральной территории
Президент России Владимир Путин поддержал идею о предоставлении поселку Сириус в Сочи, где находится одноименный образовательный центр для одаренных детей, статуса федеральной территории. Об этом он сказал на заседании попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех».
«Считаю правильным, впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новом положением Конституции РФ и предоставить Сириусу статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность Сириуса и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства также попросил правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования Сириуса, а также обеспечить экономическую основу ее деятельности.
«Все решения должны вступать в силу со следующего 2021 года», — подчеркнул он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о первой в России федеральной территории Сириус, включающей одноименный поселок с размещенным в нем образовательным центром, использующим инфраструктуру Олимпиады-2014. Территория протянется на черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.
Понятие федеральной территории впервые прописано в рамках поправок в Конституцию, принятых в июле этого года. Подобное образование имеет собственные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов, а также полномочия органов местного самоуправления. Федеральная территория имеет собственный бюджет, имущество и имущественные права. У территории будет собственный устав, который должен быть согласован с федеральным правительством.
Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» был создан на территории Сочи в 2014 г. фондом «Талант и успех». В 2019 г. фонд решил открыть еще один такой центр в Подмосковье. В 2020 г. название Сириус получил населенный пункт, образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры. Он был выделен в отдельный городской округ в составе Краснодарского края.