В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей

«РИА Новости» со ссылкой на данные МЧС сообщили, что пропали десять человек, занимающихся спортивным ориентированием. Среди них — группа из восьми детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они вошли в пещеры в 10:45 утра и должны были выйти в 19:00. Связаться с ними не получалось.