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В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей

Ведомости

Детей, потерявшихся в Сьяновских пещерах в городском округе Домодедово Московской области, нашли живыми, сообщила пресс-служба Главного управления регионального МЧС.

«Потерявшаяся группа людей найдена, в медицинской помощи не нуждается», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о пропаже детей в пещерах поступило в МЧС сегодня в 20:00. На место была отправлена оперативная группа Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона. В целом были задействованы 38 человек и 9 единиц техники.

«РИА Новости» со ссылкой на данные МЧС сообщили, что пропали десять человек, занимающихся спортивным ориентированием. Среди них — группа из восьми детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они вошли в пещеры в 10:45 утра и должны были выйти в 19:00. Связаться с ними не получалось. 

Сьяны представляют собой систему искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Она является самой большой в Подмосковье и одной из крупнейших и старинных в России. Общая протяженность изученных ходов составляет 19 километров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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