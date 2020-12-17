В Подмосковье нашли пропавших в пещерах детей
Детей, потерявшихся в Сьяновских пещерах в городском округе Домодедово Московской области, нашли живыми, сообщила пресс-служба Главного управления регионального МЧС.
«Потерявшаяся группа людей найдена, в медицинской помощи не нуждается», — рассказали в ведомстве.
Сообщение о пропаже детей в пещерах поступило в МЧС сегодня в 20:00. На место была отправлена оперативная группа Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона. В целом были задействованы 38 человек и 9 единиц техники.
«РИА Новости» со ссылкой на данные МЧС сообщили, что пропали десять человек, занимающихся спортивным ориентированием. Среди них — группа из восьми детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они вошли в пещеры в 10:45 утра и должны были выйти в 19:00. Связаться с ними не получалось.
Сьяны представляют собой систему искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Она является самой большой в Подмосковье и одной из крупнейших и старинных в России. Общая протяженность изученных ходов составляет 19 километров.