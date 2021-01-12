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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Ведомости

Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом. Такое решение объясняется «обеспечением защиты здоровья населения».

Авиасообщение было приостановлено с 22 декабря до 12 января из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса. Об обнаружении нового штамма Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией.

Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из Великобритании. По данным ученых, новый штамм стал на 70% заразнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных