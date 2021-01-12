Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Авиасообщение было приостановлено с 22 декабря до 12 января из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса. Об обнаружении нового штамма Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией.