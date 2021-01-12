Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом. Такое решение объясняется «обеспечением защиты здоровья населения».
Авиасообщение было приостановлено с 22 декабря до 12 января из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса. Об обнаружении нового штамма Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией.
Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из Великобритании. По данным ученых, новый штамм стал на 70% заразнее.