Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали
Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата президента. Ранее у него был диагностирован коронавирус.
«У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Саркисян заразился коронавирусом в Великобритании, где ему сделали операцию на ноге. Он успешно перенёс ее, однако позже у него выявили симптомы коронавируса, а тест показал положительный результат.
«Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными», — рассказали в пресс-службе.