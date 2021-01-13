Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане
Российского блогера Илью Варламова задержали вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым в Южном Судане, сообщил Варламов в своем Telegram-канале.
Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта, после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. «Нас сняли с самолета. Нам объявили что мы арестованы только что», — сказал Варламов в видеосообщении.
По его словам, южносуданские силовики потребовали отдать им все деньги и электронику. «Нас обвиняют, что у нас нет разрешения от Министерства дикой природы. Нас перевели в камеру. Мы ждем полного досмотра. Мы пока ждем, позвонили в посольство, у нас забрали вещи», — добавил Варламов. Он позже в канале блогера появилось сообщение, что телефоны у спутников Варламова отобрали.
В блоге Варламова сообщается, что также задержана его жена Любовь, Верзилов и двое их спутников. В консульстве России в Южном Судане (посольства в этой стране нет) пока официально не комментировали ситуацию.