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Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

Ведомости

Российского блогера Илью Варламова задержали вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым в Южном Судане, сообщил Варламов в своем Telegram-канале.

Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта, после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. «Нас сняли с самолета. Нам объявили что мы арестованы только что», — сказал Варламов в видеосообщении.

По его словам, южносуданские силовики потребовали отдать им все деньги и электронику. «Нас обвиняют, что у нас нет разрешения от Министерства дикой природы. Нас перевели в камеру. Мы ждем полного досмотра. Мы пока ждем, позвонили в посольство, у нас забрали вещи», — добавил Варламов. Он позже в канале блогера появилось сообщение, что телефоны у спутников Варламова отобрали.

В блоге Варламова сообщается, что также задержана его жена Любовь, Верзилов и двое их спутников. В консульстве России в Южном Судане (посольства в этой стране нет) пока официально не комментировали ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных