Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

По его словам, южносуданские силовики потребовали отдать им все деньги и электронику. «Нас обвиняют, что у нас нет разрешения от Министерства дикой природы. Нас перевели в камеру. Мы ждем полного досмотра. Мы пока ждем, позвонили в посольство, у нас забрали вещи», — добавил Варламов. Он позже в канале блогера появилось сообщение, что телефоны у спутников Варламова отобрали.