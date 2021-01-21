Захарова: «Спутник V» скоро будет зарегистрирован еще в нескольких странах
В ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют на своих территориях российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«На данный момент российская вакцина зарегистрирована, помимо России, в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, а в ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами», – сказала Захарова.
Ранее сегодня пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила применение вакцины «Спутник V». Канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину помощь в регистрации вакцины в Европейском медицинском агентстве.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».