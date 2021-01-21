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Захарова: «Спутник V» скоро будет зарегистрирован еще в нескольких странах

Ведомости

В ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют на своих территориях российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«На данный момент российская вакцина зарегистрирована, помимо России, в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, а в ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами», – сказала Захарова.

Ранее сегодня пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила применение вакцины «Спутник V». Канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину помощь в регистрации вакцины в Европейском медицинском агентстве.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 

Ранее по теме: Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных