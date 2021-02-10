В Чечне отменили обязательное ношение масок

«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.