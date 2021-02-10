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В Чечне отменили обязательное ношение масок

Ведомости

Власти Чечни отменили требование об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Помимо этого, глава республики сообщил о снятии ограничений при пересечении границ Чечни.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — добавил он.

Пл данным оперативного штаба на 10 февраля, в Чечне за все время пандемии выявлено 11 066 случаев заболевания коронавирусом, умерли 109 человек. Число больных в настоящее время составляет 701 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных