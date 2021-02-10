В Чечне отменили обязательное ношение масок
Власти Чечни отменили требование об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Помимо этого, глава республики сообщил о снятии ограничений при пересечении границ Чечни.
«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — добавил он.
Пл данным оперативного штаба на 10 февраля, в Чечне за все время пандемии выявлено 11 066 случаев заболевания коронавирусом, умерли 109 человек. Число больных в настоящее время составляет 701 человек.