В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с 2025 г. изменится механизм набора номера телефона при междугородних и международных звонках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа ведомства «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации».