В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков
Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с 2025 г. изменится механизм набора номера телефона при междугородних и международных звонках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа ведомства «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации».
В пресс-службе министерства пояснили, что при междугородних вызовах нужно будет набирать вместо цифры «8» — «0», при международных звонах — «00».
Кроме того, проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.