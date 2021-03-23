Пригожин основал «Фонд борьбы с репрессиями»

Пригожина уже объявляли в розыск в связи с делом о вмешательстве в американские выборы 2016 г., однако в 2020 г. Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена. Международная организация пришла к выводу, что дело носит политический характер. Кроме того, еще в марте 2017 г. Минюст США снял обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».