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Пригожин основал «Фонд борьбы с репрессиями»

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Бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

«Сегодня Евгений Викторович Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов», — говорится в сообщении компании. Фонд начал работу в режиме инициативной группы, документы организации переданы для регистрации, говорится в сообщении.

В феврале ФБР включил Пригожина в список разыскиваемых лиц, которые якобы участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны. За информацию о бизнесмене обещают выплатить до $250 тыс. Пригожин в ответ подал заявление в Следственный комитет о попытке похищения.

Пригожина уже объявляли в розыск в связи с делом о вмешательстве в американские выборы 2016 г., однако в 2020 г. Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена. Международная организация пришла к выводу, что дело носит политический характер. Кроме того, еще в марте 2017 г. Минюст США снял обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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