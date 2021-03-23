Пригожин основал «Фонд борьбы с репрессиями»
Бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
«Сегодня Евгений Викторович Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов», — говорится в сообщении компании. Фонд начал работу в режиме инициативной группы, документы организации переданы для регистрации, говорится в сообщении.
В феврале ФБР включил Пригожина в список разыскиваемых лиц, которые якобы участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны. За информацию о бизнесмене обещают выплатить до $250 тыс. Пригожин в ответ подал заявление в Следственный комитет о попытке похищения.
Пригожина уже объявляли в розыск в связи с делом о вмешательстве в американские выборы 2016 г., однако в 2020 г. Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена. Международная организация пришла к выводу, что дело носит политический характер. Кроме того, еще в марте 2017 г. Минюст США снял обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».