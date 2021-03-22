Пригожин обратился в СК из-за объявленного за него ФБР вознаграждения
Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в Следственный комитет (СК) о попытке похищения его гражданами США после объявления ФБР за информацию о бизнесмене вознаграждения $250 тыс. Он также потребовал возбудить уголовное дело против американского президента, глав Минюста страны, ФБР и ЦРУ из-за того, что якобы опасается похищения.
«Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы»,— сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте». Там пояснили, что ФБР, объявив за информацию о бизнесмене награду, хочет похитить его и «лишить незаконно свободы», несмотря на то что тот якобы никаких преступлений не совершал.
«Таким образом я считаю, что директор ФБР Кристофер Рэй, президент США Джо Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, а также министр юстиции Меррик Гарланд являются организаторами и подстрекателями следующих преступлений в отношении меня: приготовление к похищению человека, приготовление к купле-продаже человека», — говорится в приложенном к сообщению заявлении в СК. Пригожин в заявлении указал, что считает угрозу своей жизни и здоровью реальной.
ФБР включило Пригожина в список разыскиваемых лиц с наградой за информацию о нем в конце февраля. Вместе с ним в розыск объявлены еще 12 россиян, все они якобы участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны. В ФБР отметили, что Пригожин якобы «склонен скрываться от правосудия за пределами страны». Позже глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию Пригожина и заявил, что готов получить вознаграждение от ФБР наличными, указав, что бизнесмен находится у него в гостях в Грозном.
Пригожина уже объявляли в розыск в связи с делом о вмешательстве в американские выборы 2016 г., однако в 2020 г. Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена. Международная организация пришла к выводу, что дело носит политический характер. Кроме того, еще в марте 2017 г. Минюст США снял обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».