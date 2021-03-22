Пригожин обратился в СК из-за объявленного за него ФБР вознаграждения

ФБР включило Пригожина в список разыскиваемых лиц с наградой за информацию о нем в конце февраля. Вместе с ним в розыск объявлены еще 12 россиян, все они якобы участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны. В ФБР отметили, что Пригожин якобы «склонен скрываться от правосудия за пределами страны». Позже глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию Пригожина и заявил, что готов получить вознаграждение от ФБР наличными, указав, что бизнесмен находится у него в гостях в Грозном.