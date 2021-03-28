В результате нападения террористов-смертников на церковь в Индонезии пострадали 14 человек

По имеющейся информации, взрыв прогремел у бокового входа в церковь по завершении мессы, однако прихожане еще были внутри. В результате атаки пострадали 14 человек. В Национальном агентстве по борьбе с терроризмом страны признали произошедшее терактом. На данный момент полиция выясняет, кто может стоять за нападением.