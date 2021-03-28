В результате нападения террористов-смертников на церковь в Индонезии пострадали 14 человек
Двое террористов-смертников совершили нападение в Вербное воскресенье на католическую церковь в индонезийском городе Макассар на острове Сулавеси, сообщает Reuters.
По имеющейся информации, взрыв прогремел у бокового входа в церковь по завершении мессы, однако прихожане еще были внутри. В результате атаки пострадали 14 человек. В Национальном агентстве по борьбе с терроризмом страны признали произошедшее терактом. На данный момент полиция выясняет, кто может стоять за нападением.
Как обращает внимание агентство, ранее в январе силовики провели антитеррористический рейд в Макассаре, уничтожив двух боевиков, подозреваемых в причастности к взрывам в церкви на Филиппинах в 2019 г., жертвами которых стали более 20 человек.
Посольство России в Индонезии после теракта призвало россиян, находящихся на территории республики, сохранять спокойствие, следовать указаниям полиции и избегать мест массового скопления людей. Как отметили в дипмиссии, в результате нападения погиб один террорист.