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В результате нападения террористов-смертников на церковь в Индонезии пострадали 14 человек

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Двое террористов-смертников совершили нападение в Вербное воскресенье на католическую церковь в индонезийском городе Макассар на острове Сулавеси, сообщает Reuters.

По имеющейся информации, взрыв прогремел у бокового входа в церковь по завершении мессы, однако прихожане еще были внутри. В результате атаки пострадали 14 человек. В Национальном агентстве по борьбе с терроризмом страны признали произошедшее терактом. На данный момент полиция выясняет, кто может стоять за нападением.

Как обращает внимание агентство, ранее в январе силовики провели антитеррористический рейд в Макассаре, уничтожив двух боевиков, подозреваемых в причастности к взрывам в церкви на Филиппинах в 2019 г., жертвами которых стали более 20 человек.

Посольство России в Индонезии после теракта призвало россиян, находящихся на территории республики, сохранять спокойствие, следовать указаниям полиции и избегать мест массового скопления людей. Как отметили в дипмиссии, в результате нападения погиб один террорист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных