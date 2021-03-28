Синоптики ожидают «персикового лета» в центральной части России
Средняя температура воздуха летом в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии Ura.ru.
«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — заявил он.
Синоптик отметил, что в июле можно ожидать дефицита осадков, в июне и августе этот показатель будет в пределах нормы. Такая погода благоприятно скажется на урожае, добавил он.