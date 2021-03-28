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Синоптики ожидают «персикового лета» в центральной части России

Ведомости

Средняя температура воздуха летом в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии Ura.ru.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — заявил он.

Синоптик отметил, что в июле можно ожидать дефицита осадков, в июне и августе этот показатель будет в пределах нормы. Такая погода благоприятно скажется на урожае, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных