В России почти на треть снизилась аварийность и смертность в ДТП
Количество ДТП, погибших и раненых в дорожных авариях снизилось в первом квартале 2021 г. почти на 30%, заявил заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУ ОБДД МВД России Халит Алимханов на форуме по безопасности дорожного движения, передает ТАСС.
«По итогам трех месяцев результаты обнадеживающие. Количество ДТП снизилось с 33 168 до 25 700 (на 29% – прим. ред.), погибших – с 3 390 до 2 646 (–28,1%), раненых – с 42 846 до 33 166 (–29,18%). Надеемся, что эта тенденция продолжится. Отрадно, что она наблюдается во всех федеральных округах», – сказал Алимханов.
Он отметил, что снижение аварийности достигнуто благодаря реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и активному взаимодействию правоохранительных органов, дорожных организаций и региональных властей.
Ранее руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что смертность в ДТП в России снизилась в 2020 году на 5,4%. Позже президент России Владимир Путин попросил МВД сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, «беспощадной борьбе» с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Он отметил, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.