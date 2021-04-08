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В России почти на треть снизилась аварийность и смертность в ДТП

Ведомости

Количество ДТП, погибших и раненых в дорожных авариях снизилось в первом квартале 2021 г. почти на 30%, заявил заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУ ОБДД МВД России Халит Алимханов на форуме по безопасности дорожного движения, передает ТАСС.

«По итогам трех месяцев результаты обнадеживающие. Количество ДТП снизилось с 33 168 до 25 700 (на 29% – прим. ред.), погибших – с 3 390 до 2 646 (–28,1%), раненых – с 42 846 до 33 166 (–29,18%). Надеемся, что эта тенденция продолжится. Отрадно, что она наблюдается во всех федеральных округах», – сказал Алимханов.

Он отметил, что снижение аварийности достигнуто благодаря реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и активному взаимодействию правоохранительных органов, дорожных организаций и региональных властей.

Ранее руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что смертность в ДТП в России снизилась в 2020 году на 5,4%. Позже президент России Владимир Путин попросил МВД сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, «беспощадной борьбе» с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Он отметил, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.

Ранее по теме: Правительство предложило ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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