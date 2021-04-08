В России почти на треть снизилась аварийность и смертность в ДТП

Ранее руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что смертность в ДТП в России снизилась в 2020 году на 5,4%. Позже президент России Владимир Путин попросил МВД сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, «беспощадной борьбе» с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Он отметил, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.