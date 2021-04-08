Силуанов призвал деполитизировать вакцины от коронавируса

На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова. С 18 января в стране стали прививать граждан первым из препаратов. Его эффективность, по данным научного журнала The Lancet, составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На данный момент вакцина одобрена в 59 странах мира.