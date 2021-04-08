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Силуанов призвал деполитизировать вакцины от коронавируса

Ведомости

Для победы над пандемией коронавируса необходимо деполитизировать процесс признания вакцин, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе апрельского заседании глав финансовых ведомств G20.

«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставление достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

На встрече представители всех стран единогласно заявили о необходимости ускорения темпов вакцинации населения и улучшения доступа к препаратам, рассказали в Минфине. Силуанов, в свою очередь, также обратил внимание на необходимость проработки стратегий по выходу из стимулирующих экономику мер после ослабления пандемии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Он отметил, что президент Владимир Путин всегда был против политизации темы вакцинации и ее превращения в «инструмент в руках недобросовестных политиков и провокаторов».

На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова. С 18 января в стране стали прививать граждан первым из препаратов. Его эффективность, по данным научного журнала The Lancet, составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На данный момент вакцина одобрена в 59 странах мира.

Ранее по теме: Песков сообщил о попытках политизировать признание «Спутника V» за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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