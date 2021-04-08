Силуанов призвал деполитизировать вакцины от коронавируса
Для победы над пандемией коронавируса необходимо деполитизировать процесс признания вакцин, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе апрельского заседании глав финансовых ведомств G20.
«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставление достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
На встрече представители всех стран единогласно заявили о необходимости ускорения темпов вакцинации населения и улучшения доступа к препаратам, рассказали в Минфине. Силуанов, в свою очередь, также обратил внимание на необходимость проработки стратегий по выходу из стимулирующих экономику мер после ослабления пандемии.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Он отметил, что президент Владимир Путин всегда был против политизации темы вакцинации и ее превращения в «инструмент в руках недобросовестных политиков и провокаторов».
На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова. С 18 января в стране стали прививать граждан первым из препаратов. Его эффективность, по данным научного журнала The Lancet, составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На данный момент вакцина одобрена в 59 странах мира.