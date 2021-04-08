Пожар на траулере в Охотском море потушен
Возгорание на траулере «Ахтиар» в Охотском море ликвидировано, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.
«Возгорание устранено, задымления нет. Пострадавших нет», — сообщили агентству. Других подробностей в Росморречфлоте не сообщили.
Возгорание на траулере произошло ранее сегодня. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщал, что экипажу удалось справиться с тлением гофротары. В момент происшествия на борту находилось 84 члена экипажа, никто не пострадал.
Траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды со спасательного катера «Справедливый». По данным агентства, пожар в подсобном помещении судна произошел в 200 км от Магадана. СК начал проверку после возгорания.