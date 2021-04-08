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Пожар на траулере в Охотском море потушен

Ведомости

Возгорание на траулере «Ахтиар» в Охотском море ликвидировано, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

«Возгорание устранено, задымления нет. Пострадавших нет», — сообщили агентству. Других подробностей в Росморречфлоте не сообщили.

Возгорание на траулере произошло ранее сегодня. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщал, что экипажу удалось справиться с тлением гофротары. В момент происшествия на борту находилось 84 члена экипажа, никто не пострадал.

Траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды со спасательного катера «Справедливый». По данным агентства, пожар в подсобном помещении судна произошел в 200 км от Магадана. СК начал проверку после возгорания.

Ранее по теме: СК начал проверку после возгорания на судне в Охотском море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных