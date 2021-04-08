Пожар на траулере в Охотском море потушен

Возгорание на траулере произошло ранее сегодня. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщал, что экипажу удалось справиться с тлением гофротары. В момент происшествия на борту находилось 84 члена экипажа, никто не пострадал.