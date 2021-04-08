В Карелии произошло массовое отравление школьников

«В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ, по уточненным данным, обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции», — рассказал Охлопков. По его словам, отравились 57 учеников начальных классов и работник пищеблока школы. У них имелись симптомы пищевой токсикоинфекции.