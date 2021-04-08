В Карелии произошло массовое отравление школьников
Почти 60 учащихся средней школы №1 в Олонце обратились в центральную районную больницу после вспышки кишечной инфекции, заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, передает «Интерфакс».
«В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ, по уточненным данным, обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции», — рассказал Охлопков. По его словам, отравились 57 учеников начальных классов и работник пищеблока школы. У них имелись симптомы пищевой токсикоинфекции.
Управление Следственного комитета (СК) по Карелии начало доследственную проверку инцидента. В ведомстве уточнили, что в настоящее время все дети проходят амбулаторное лечение, госпитализированных нет. Причины произошедшего устанавливаются.
В конце марта массовое отравление произошло в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа Ставропольского края. Из обратившихся с признаками отравления 55 человек 30 оказались детьми. Семь человек были госпитализированы.