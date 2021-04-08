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В Карелии произошло массовое отравление школьников

Ведомости

Почти 60 учащихся средней школы №1 в Олонце обратились в центральную районную больницу после вспышки кишечной инфекции, заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, передает «Интерфакс».

«В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ, по уточненным данным, обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции», — рассказал Охлопков. По его словам, отравились 57 учеников начальных классов и работник пищеблока школы. У них имелись симптомы пищевой токсикоинфекции.

Управление Следственного комитета (СК) по Карелии начало доследственную проверку инцидента. В ведомстве уточнили, что в настоящее время все дети проходят амбулаторное лечение, госпитализированных нет. Причины произошедшего устанавливаются.

В конце марта массовое отравление произошло в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа Ставропольского края. Из обратившихся с признаками отравления 55 человек 30 оказались детьми. Семь человек были госпитализированы.

Ранее по теме: МЧС сообщило о массовом отравлении в Ставрополье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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