СК возбудил дело о хищении 23 млн рублей у дочери Чкалова

По данным следствия, в апреле этого года 81-летней жительнице столицы позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками СК и службы безопасности банка, и сообщили, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Потерпевшей предложили перевести все свои сбережения якобы на безопасный счет, таким образом, мошенники похитили более 23 млн руб.