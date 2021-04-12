СК возбудил дело о хищении 23 млн рублей у дочери Чкалова
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 23 млн руб. у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщается на сайте управления СКР по Москве.
«По результатам проведенной процессуальной проверки о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле этого года 81-летней жительнице столицы позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками СК и службы безопасности банка, и сообщили, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Потерпевшей предложили перевести все свои сбережения якобы на безопасный счет, таким образом, мошенники похитили более 23 млн руб.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавили в СК.