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СК возбудил дело о хищении 23 млн рублей у дочери Чкалова

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 23 млн руб. у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщается на сайте управления СКР по Москве.

«По результатам проведенной процессуальной проверки о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле этого года 81-летней жительнице столицы позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками СК и службы безопасности банка, и сообщили, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Потерпевшей предложили перевести все свои сбережения якобы на безопасный счет, таким образом, мошенники похитили более 23 млн руб.  

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных