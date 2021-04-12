РФС назвал место проведения финала Кубка России по футболу
Финал Кубка России по футболу примет Нижний Новгород, сообщается в Twitter Российского футбольного союза.
«Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на бюро исполкома РФС 12 апреля», — говорится в сообщении.
В настоящий момент ожидаются матчи полуфинальной стадии. В матчах 1/2 финала сыграют два московских клуба «Локомотив» и ЦСКА, а также «Ахмат» (Грозный) и «Крылья Советов» (Самара).