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РФС назвал место проведения финала Кубка России по футболу

Ведомости

Финал Кубка России по футболу примет Нижний Новгород, сообщается в Twitter Российского футбольного союза.

«Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на бюро исполкома РФС 12 апреля», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ожидаются матчи полуфинальной стадии. В матчах 1/2 финала сыграют два московских клуба «Локомотив» и ЦСКА, а также «Ахмат» (Грозный) и «Крылья Советов» (Самара).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных