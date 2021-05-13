Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы», — говорится в сообщении. Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 65 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.