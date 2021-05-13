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Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»

Ведомости

Регулятор Республики Мальдивы одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы», — говорится в сообщении. Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 65 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

«Регистрация [в этих государствах] осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — отметили в РФПИ.

Ранее однокомпонентную вакцину «Спутник лайт», которая является фактически первой инъекцией «Спутник V», зарегистрировали в Бахрейне и Анголе. Всего, с учетом названных препаратов, в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса, включая «Эпиваккорона» научного центра «Вектор» и «Ковивак» центра им. Чумакова.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Ранее по теме: Белоруссия планирует производить вакцину «Спутник Лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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