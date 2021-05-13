Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»
Регулятор Республики Мальдивы одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы», — говорится в сообщении. Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 65 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.
«Регистрация [в этих государствах] осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — отметили в РФПИ.
Ранее однокомпонентную вакцину «Спутник лайт», которая является фактически первой инъекцией «Спутник V», зарегистрировали в Бахрейне и Анголе. Всего, с учетом названных препаратов, в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса, включая «Эпиваккорона» научного центра «Вектор» и «Ковивак» центра им. Чумакова.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.