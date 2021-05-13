Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Белоруссия планирует производить вакцину «Спутник Лайт»

Ведомости

Белоруссия сможет не только закупать однокомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», но и производить ее, заявил в интервью изданию «Беларусь сегодня» министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

«Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить», – сказал Пиневич, отметив, что необходимо более детально ознакомиться с документами. По его словам, полный цикл выпуска препарата «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты» будет запущен с 1 октября.

Вакцина будет производиться по российской технологии из белорусских компонентов. Говоря о переговорах с производителями Moderna и Pfizer, министр отметил, что «по эффективности эти вакцины сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже. А по цене – несоразмерно выше».

25 марта министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о старте промышленного производства вакцины «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты», а 7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что местным ученым удалось создать собственную вакцину от коронавируса.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова. Массовая вакцинация населения началась в декабре прошлого года.

Ранее по теме: Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных