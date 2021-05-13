Белоруссия планирует производить вакцину «Спутник Лайт»
Белоруссия сможет не только закупать однокомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», но и производить ее, заявил в интервью изданию «Беларусь сегодня» министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
«Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить», – сказал Пиневич, отметив, что необходимо более детально ознакомиться с документами. По его словам, полный цикл выпуска препарата «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты» будет запущен с 1 октября.
Вакцина будет производиться по российской технологии из белорусских компонентов. Говоря о переговорах с производителями Moderna и Pfizer, министр отметил, что «по эффективности эти вакцины сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже. А по цене – несоразмерно выше».
25 марта министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о старте промышленного производства вакцины «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты», а 7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что местным ученым удалось создать собственную вакцину от коронавируса.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова. Массовая вакцинация населения началась в декабре прошлого года.