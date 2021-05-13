Белоруссия планирует производить вакцину «Спутник Лайт»

«Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить», – сказал Пиневич, отметив, что необходимо более детально ознакомиться с документами. По его словам, полный цикл выпуска препарата «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты» будет запущен с 1 октября.