Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил низкие темпы вакцинации в России
Низкие темпы вакцинации населения России от коронавируса могут быть связаны с антипрививочным движением, заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране», — сказал он, назвав одной из причин этого антипрививочное движение, которое «существовало во все времена» (цитата по «Интерфакс»).
По словам Горелова, к 19 мая от коронавируса вакцинировались 24 млн россиян. Эпидемиолог указал, что «темпы вакцинации оставляют желать лучшего», несмотря на разнообразие вакцин в стране. Сложившуюся ситуацию он назвал парадоксальной.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».
6 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г.
По данным оперативного штаба на 20 мая, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 9232 жителей страны после 7920 днем ранее. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен почти у 5 млн граждан, из которых 117,3 тыс. скончались.