Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил низкие темпы вакцинации в России

По данным оперативного штаба на 20 мая, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 9232 жителей страны после 7920 днем ранее. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен почти у 5 млн граждан, из которых 117,3 тыс. скончались.