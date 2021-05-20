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Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил низкие темпы вакцинации в России

Ведомости

Низкие темпы вакцинации населения России от коронавируса могут быть связаны с антипрививочным движением, заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране», — сказал он, назвав одной из причин этого антипрививочное движение, которое «существовало во все времена» (цитата по «Интерфакс»).

По словам Горелова, к 19 мая от коронавируса вакцинировались 24 млн россиян. Эпидемиолог указал, что «темпы вакцинации оставляют желать лучшего», несмотря на разнообразие вакцин в стране. Сложившуюся ситуацию он назвал парадоксальной.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

6 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г.

По данным оперативного штаба на 20 мая, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 9232 жителей страны после 7920 днем ранее. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен почти у 5 млн граждан, из которых 117,3 тыс. скончались.

Ранее по теме: Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных