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Путин призвал исправить ситуацию со снижением темпов вакцинации в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые в последнее время замедлились.

«Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал он на рабочей встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.

Голикова, в свою очередь, отметила, что на сегодняшний день первую дозу двухкомпонентного российского препарата от коронавируса получили 13,4 млн россиян, а обе дозы — 9,4 млн.

По данным оперативного штаба на 6 мая, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 7639 жителей страны, что является минимальным значением с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4,8 млн граждан, из которых 112,2 тыс. скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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