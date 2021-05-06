Путин призвал исправить ситуацию со снижением темпов вакцинации в России

«Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал он на рабочей встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.