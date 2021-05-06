Путин призвал исправить ситуацию со снижением темпов вакцинации в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые в последнее время замедлились.
«Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал он на рабочей встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.
Голикова, в свою очередь, отметила, что на сегодняшний день первую дозу двухкомпонентного российского препарата от коронавируса получили 13,4 млн россиян, а обе дозы — 9,4 млн.
По данным оперативного штаба на 6 мая, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 7639 жителей страны, что является минимальным значением с 26 сентября прошлого года. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 4,8 млн граждан, из которых 112,2 тыс. скончались.