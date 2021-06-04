Полиция задержала подозреваемых в краже денег у ветерана ВОВ мошенников
Сотрудники московской полиции совместно с ФСБ задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
«Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», — рассказала Волк.
29 мая мошенник позвонил 96-летнему пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять со счета в банке 400 тыс. руб. и передать их третьему лицу. Аферист говорил, что это якобы нужно для задержания с поличным мошенника.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). В ходе обысков в домах подозреваемых полиция изъяла средства связи, банковские карты, деньги и другие доказательства.
«Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется», — отметила представитель МВД.