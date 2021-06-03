«Тинькофф» продемонстрировал работу помощника «Олега» с нежелательными звонками

Робот в режиме реального времени ответил на несколько таких звонков, в том числе от человека, который представился сотрудником банка и попросил сообщить, проводились ли финансовые операции с картой абонента. Также он ответил на звонки с предложением посетить мероприятие и рекламой медицинских услуг.