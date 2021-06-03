«Тинькофф» продемонстрировал работу помощника «Олега» с нежелательными звонками
Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк продемонстрировал на сессии ПМЭФ-2021 работу голосового помощника «Олег» с нежелательными звонками.
Робот в режиме реального времени ответил на несколько таких звонков, в том числе от человека, который представился сотрудником банка и попросил сообщить, проводились ли финансовые операции с картой абонента. Также он ответил на звонки с предложением посетить мероприятие и рекламой медицинских услуг.
Близнюк пояснил, что помощник, начиная диалог, определяет, является ли он полезным. После диалога владельцу телефона приходит расшифровка разговора и дается возможность его прослушать. «Эта технология позволяет не пропустить полезный звонок и задержать мошенников», — говорит Близнюк.