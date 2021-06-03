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«Тинькофф» продемонстрировал работу помощника «Олега» с нежелательными звонками

Ведомости

Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк продемонстрировал на сессии ПМЭФ-2021 работу голосового помощника «Олег» с нежелательными звонками.

Робот в режиме реального времени ответил на несколько таких звонков, в том числе от человека, который представился сотрудником банка и попросил сообщить, проводились ли финансовые операции с картой абонента. Также он ответил на звонки с предложением посетить мероприятие и рекламой медицинских услуг.

Близнюк пояснил, что помощник, начиная диалог, определяет, является ли он полезным. После диалога владельцу телефона приходит расшифровка разговора и дается возможность его прослушать. «Эта технология позволяет не пропустить полезный звонок и задержать мошенников», — говорит Близнюк.

Ранее по теме: В «Тинькофф» рассказали о борьбе с мошенниками с помощью ИИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных