Премьер Италии допустил отказ в одобрении «Спутника V» в Евросоюзе
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции.
«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА», – сказал Драги, не объяснив причины своих предположений (цитата по «РИА Новости»).
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. 16 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину «Спутник V». В РФПИ также отметили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории Евросоюза в течение двух месяцев.
Позже ВОЗ по итогам инспекции российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» опубликовала замечания по работе одной из них.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина одобрена более чем в 60 странах мира с общим населением 3,4 млрд человек.