Москва «перешла Рубикон» по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом
Москва «перешла Рубикон» в показателе госпитализации пациентов с коронавирусом, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».
«Увеличивается и количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы тоже «перешли Рубикон» и вышли на новый антирекорд. Что тоже очень нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации, их сейчас от общего объема уже около 15%», — сказала Ракова.
Она отметила, что в Москве к 15 июля должны быть привиты хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса около 2 млн человек для достижения коллективного иммунитета в 60%. Это станет возможным при условии сохранения таких же активных темпов вакцинации, как сейчас.
Ранее власти Москвы объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 25 июня, в Москве за последние сутки выявили 7916 новых случаев коронавируса, 4558 человек выздоровели, 98 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов.