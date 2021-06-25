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Москва «перешла Рубикон» по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом

Ведомости

Москва «перешла Рубикон» в показателе госпитализации пациентов с коронавирусом, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».

«Увеличивается и количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы тоже «перешли Рубикон» и вышли на новый антирекорд. Что тоже очень нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации, их сейчас от общего объема уже около 15%», — сказала Ракова.

Она отметила, что в Москве к 15 июля должны быть привиты хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса около 2 млн человек для достижения коллективного иммунитета в 60%. Это станет возможным при условии сохранения таких же активных темпов вакцинации, как сейчас.

Ранее власти Москвы объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 25 июня, в Москве за последние сутки выявили 7916 новых случаев коронавируса, 4558 человек выздоровели, 98 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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