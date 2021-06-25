Москва «перешла Рубикон» по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом

«Увеличивается и количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы тоже «перешли Рубикон» и вышли на новый антирекорд. Что тоже очень нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации, их сейчас от общего объема уже около 15%», — сказала Ракова.