Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний Москвы

Ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве местные власти рекомендовали компаниям перевести на удаленку минимум 30% сотрудников. Однако это требование не было обязательным. До этого столичное правительство уже прибегало к подобным мерам. Так, дистанционный режим для каждого третьего работника действовал с октября 2020 г. по конец января 2021 г.