Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым организации города обязаны перевести на удаленку минимум 30% своих сотрудников, включая всех работников старше 65 лет. Документ опубликован на сайте правительства города.
«Установить, что с 28 июня 2021 г. возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы», — следует из текста указа.
При этом требование не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования компании. Кроме того, от удаленки освобождаются лица, получившие обе дозы двухкомпонентной вакцины от коронавируса или привившиеся однокомпонентной.
Также указ не касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, структур, входящих в состав госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», организаций, осуществляющих гособоронзаказ, компаний электронно-технической отрасли, которые обеспечивают деятельность указанных предприятий, учреждений здравоохранения и прочих, связанных с борьбой с коронавирусом в Москве.
За нарушение требования предусмотрена административная ответственность.
Ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве местные власти рекомендовали компаниям перевести на удаленку минимум 30% сотрудников. Однако это требование не было обязательным. До этого столичное правительство уже прибегало к подобным мерам. Так, дистанционный режим для каждого третьего работника действовал с октября 2020 г. по конец января 2021 г.
По данным оперштаба на 25 мая, за сутки в Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальный прирост заболевших был отмечен 19 июня — 9120. Общее число жителей столицы с обнаруженным за время пандемии COVID-19 превысило 1,3 млн человек. Скончались почти 21,9 тыс. пациентов с коронавирусом.