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Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний Москвы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым организации города обязаны перевести на удаленку минимум 30% своих сотрудников, включая всех работников старше 65 лет. Документ опубликован на сайте правительства города.

«Установить, что с 28 июня 2021 г. возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы», — следует из текста указа.

При этом требование не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования компании. Кроме того, от удаленки освобождаются лица, получившие обе дозы двухкомпонентной вакцины от коронавируса или привившиеся однокомпонентной.

Также указ не касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, структур, входящих в состав госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», организаций, осуществляющих гособоронзаказ, компаний электронно-технической отрасли, которые обеспечивают деятельность указанных предприятий, учреждений здравоохранения и прочих, связанных с борьбой с коронавирусом в Москве.

За нарушение требования предусмотрена административная ответственность.

Ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве местные власти рекомендовали компаниям перевести на удаленку минимум 30% сотрудников. Однако это требование не было обязательным. До этого столичное правительство уже прибегало к подобным мерам. Так, дистанционный режим для каждого третьего работника действовал с октября 2020 г. по конец января 2021 г.

По данным оперштаба на 25 мая, за сутки в Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальный прирост заболевших был отмечен 19 июня — 9120. Общее число жителей столицы с обнаруженным за время пандемии COVID-19 превысило 1,3 млн человек. Скончались почти 21,9 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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