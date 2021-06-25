Три человека погибли в Германии в результате нападения мужчины с ножом
В центре города Вюрцбург в Баварии в результате нападения неизвестного с ножом погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщает газета Bild.
«Мужчина напал на нескольких человек с ножом — погибли как минимум три человека, еще шесть получили серьезные ранения», — пишет издание.
Нападавший был остановлен выстрелом в ногу. По данным местной полиции, он арестован.
Опасности для граждан в данный момент нет, но центр города все еще оцеплен.