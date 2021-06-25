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Три человека погибли в Германии в результате нападения мужчины с ножом

Ведомости

В центре города Вюрцбург в Баварии в результате нападения неизвестного с ножом погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщает газета Bild.

«Мужчина напал на нескольких человек с ножом — погибли как минимум три человека, еще шесть получили серьезные ранения», — пишет издание.

Нападавший был остановлен выстрелом в ногу. По данным местной полиции, он арестован.

Опасности для граждан в данный момент нет, но центр города все еще оцеплен.

Ранее по теме: СМИ сообщили о восьми пострадавших при нападении с ножом в Швеции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных