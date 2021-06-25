Германия ужесточит правила въезда из России из-за мутаций коронавируса

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия говорил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.