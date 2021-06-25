Германия ужесточит правила въезда из России из-за мутаций коронавируса
Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются мутации коронавируса.
«Российская Федерация теперь считается регионом с вариантами вируса. Классификация Португалии и Российской Федерации как районов с вариантами вируса вступает в силу с 12:00 вторника, 29 июня 2021 г.», – говорится в обновленной сводке RKI.
Агентство Reuters пояснило, что включение России и Португалии в этот список приведет к «серьезным ограничениям на поездки в обе страны и обратно». Великобритания, где выявлен «дельта»-вариант коронавируса, уже включена в этот список, а это значит, что прибывающим оттуда путешественникам необходимо соблюдать двухнедельный карантин.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс». Научные организации Роспотребнадзора проверяют эту информацию. В пресс-службе ведомства отметили, что подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия говорил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.