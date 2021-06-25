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Германия ужесточит правила въезда из России из-за мутаций коронавируса

Ведомости

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются мутации коронавируса.

«Российская Федерация теперь считается регионом с вариантами вируса. Классификация Португалии и Российской Федерации как районов с вариантами вируса вступает в силу с 12:00 вторника, 29 июня 2021 г.», – говорится в обновленной сводке RKI.

Агентство Reuters пояснило, что включение России и Португалии в этот список приведет к «серьезным ограничениям на поездки в обе страны и обратно». Великобритания, где выявлен «дельта»-вариант коронавируса, уже включена в этот список, а это значит, что прибывающим оттуда путешественникам необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс». Научные организации Роспотребнадзора проверяют эту информацию. В пресс-службе ведомства отметили, что подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы.

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия говорил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.

Ранее по теме: В России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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