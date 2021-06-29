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Россияне не готовы делать прививку ради отпуска на российских курортах

Ведомости

Сделать прививку от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше россиян, чем ради отдыха за границей, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. Опрос проводился по всей России, в нем приняли участие 1600 человек.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа на курорты Краснодарского края будут пускать только туристов с прививкой от коронавируса.

По данным аналитиков, 3% россиян готовы сделать прививку ради отпуска на Кубани. В мае 20% заявили, что готовы вакцинироваться для поездки за рубеж. 19% опрошенных сделают прививку независимо от требований властей региона. 53% не будут прививаться в любом случае.

Чаще всего прививку готовы сделать мужчины – 4% против 2% женщин. Женщины чаще всего отрицают саму возможность вакцинации – 56% против 52% мужчин.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что попросила Кондратьева пускать в регион туристов с отрицательным ПЦР-тестом. В администрации региона ответили, что не рассматривают изменений в правила пребывания туристов на курортах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила пускать в Краснодарский край переболевших коронавирусом.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что буквально через полчаса после заявления Кондратьева о допуске на курорты по сертификатам о вакцинации «начался шквал звонков» туроператорам об отмене бронирований и путевок. Она отметила, что реакция туристов на объявленные ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию».

Ранее по теме: Гостиницы Краснодарского края могут потерять половину туристов из-за новых ограничений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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