Россияне не готовы делать прививку ради отпуска на российских курортах
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа на курорты Краснодарского края будут пускать только туристов с прививкой от коронавируса.
По данным аналитиков, 3% россиян готовы сделать прививку ради отпуска на Кубани. В мае 20% заявили, что готовы вакцинироваться для поездки за рубеж. 19% опрошенных сделают прививку независимо от требований властей региона. 53% не будут прививаться в любом случае.
Чаще всего прививку готовы сделать мужчины – 4% против 2% женщин. Женщины чаще всего отрицают саму возможность вакцинации – 56% против 52% мужчин.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что попросила Кондратьева пускать в регион туристов с отрицательным ПЦР-тестом. В администрации региона ответили, что не рассматривают изменений в правила пребывания туристов на курортах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила пускать в Краснодарский край переболевших коронавирусом.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что буквально через полчаса после заявления Кондратьева о допуске на курорты по сертификатам о вакцинации «начался шквал звонков» туроператорам об отмене бронирований и путевок. Она отметила, что реакция туристов на объявленные ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию».