Россияне не готовы делать прививку ради отпуска на российских курортах

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что буквально через полчаса после заявления Кондратьева о допуске на курорты по сертификатам о вакцинации «начался шквал звонков» туроператорам об отмене бронирований и путевок. Она отметила, что реакция туристов на объявленные ограничения была «ошеломляющей». Через полчаса после публикации сообщения губернатора «начался шквал звонков с заявками на аннуляцию».