СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в лагере в Туве

При этом установлено, что с 11 июня с жалобами на боли в горле, насморк, головную боль и кашель к врачу-педиатру обращались 35 детей, однако тот не принял мер по их изоляции и не проинформировал их родителей, Минздрав и управление Роспотребнадзора. Кроме того, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц и выход детей за его территорию, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимые документы. Продолжаются допросы должностных лиц и других работников здравоохранения.