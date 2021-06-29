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СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в лагере в Туве

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«По факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Байлак», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 июня воспитанник обратился к врачу-педиатру детского лагеря с жалобами на сыпь. Врач выставила ему диагноз «аллергический дерматит», после чего он был доставлен в районную больницу. По результатам медицинского исследования у несовершеннолетнего был выявлен коронавирус. Спустя два дня инфекцию обнаружили у 68 детей и девяти работников лагеря, все они были госпитализированы.

При этом установлено, что с 11 июня с жалобами на боли в горле, насморк, головную боль и кашель к врачу-педиатру обращались 35 детей, однако тот не принял мер по их изоляции и не проинформировал их родителей, Минздрав и управление Роспотребнадзора. Кроме того, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц и выход детей за его территорию, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимые документы. Продолжаются допросы должностных лиц и других работников здравоохранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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