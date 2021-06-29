СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в лагере в Туве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.
«По факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Байлак», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – говорится в сообщении.
По версии следствия, 22 июня воспитанник обратился к врачу-педиатру детского лагеря с жалобами на сыпь. Врач выставила ему диагноз «аллергический дерматит», после чего он был доставлен в районную больницу. По результатам медицинского исследования у несовершеннолетнего был выявлен коронавирус. Спустя два дня инфекцию обнаружили у 68 детей и девяти работников лагеря, все они были госпитализированы.
При этом установлено, что с 11 июня с жалобами на боли в горле, насморк, головную боль и кашель к врачу-педиатру обращались 35 детей, однако тот не принял мер по их изоляции и не проинформировал их родителей, Минздрав и управление Роспотребнадзора. Кроме того, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц и выход детей за его территорию, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимые документы. Продолжаются допросы должностных лиц и других работников здравоохранения.