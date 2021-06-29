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В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене

Ведомости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу учредителя компании «ДЗ консалтинг» Александра Деркунского, подозреваемого в государственной измене, сообщила пресс-служба суда.

«Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по ст. 275 УК РФ, по 27.08.2021 г.», – говорится в сообщении.

По данным следствия, Деркунский получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах российского министерства программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых, уникальных технологий. Затем подозреваемый покинул страну и на основе полученных данных с привлечением специалистов организовал серийное производство этого комплекса и его продажу. Разработкой пользовались иностранные организации и секретные службы, рассказали в суде.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности, добавили в ведомстве.

Ранее по теме: ФСБ задержала в Крыму передававшего Украине сведения о Черноморском флоте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных