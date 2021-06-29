В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене

По данным следствия, Деркунский получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах российского министерства программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых, уникальных технологий. Затем подозреваемый покинул страну и на основе полученных данных с привлечением специалистов организовал серийное производство этого комплекса и его продажу. Разработкой пользовались иностранные организации и секретные службы, рассказали в суде.