В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу учредителя компании «ДЗ консалтинг» Александра Деркунского, подозреваемого в государственной измене, сообщила пресс-служба суда.
«Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по ст. 275 УК РФ, по 27.08.2021 г.», – говорится в сообщении.
По данным следствия, Деркунский получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах российского министерства программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых, уникальных технологий. Затем подозреваемый покинул страну и на основе полученных данных с привлечением специалистов организовал серийное производство этого комплекса и его продажу. Разработкой пользовались иностранные организации и секретные службы, рассказали в суде.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности, добавили в ведомстве.