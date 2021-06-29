Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис
Актер Ростислав Гулбис, снявшийся в фильме «Чернобыль: зона отчуждения. Финал» и сериале «Полицейский с Рублевки», умер в возрасте 32 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя актера Катерину Гольцман.
«Это случилось сегодня. Причина смерти — приступ панкреатита, его не смогли спасти», — сказала Гольцман.
Прощание с артистом планируется в субботу, добавила она.
Ростислав Гулбис, родившийся 28 февраля 1989 г., сыграл роли в более чем 20 проектах, в том числе в фильмах «Кома», «Проклятый чиновник» и «После Чернобыля», а также в сериале «Нагиев на карантине».