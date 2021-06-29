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Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

Ведомости

Актер Ростислав Гулбис, снявшийся в фильме «Чернобыль: зона отчуждения. Финал» и сериале «Полицейский с Рублевки», умер в возрасте 32 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя актера Катерину Гольцман.

«Это случилось сегодня. Причина смерти — приступ панкреатита, его не смогли спасти», — сказала Гольцман.

Прощание с артистом планируется в субботу, добавила она.

Ростислав Гулбис, родившийся 28 февраля 1989 г., сыграл роли в более чем 20 проектах, в том числе в фильмах «Кома», «Проклятый чиновник» и «После Чернобыля», а также в сериале «Нагиев на карантине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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